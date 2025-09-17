Akwel, Boiron, Eurofins...l'agenda société France du jour

(AOF) - Advicenne
La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.
Akwel
L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.
Altamir
La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.
Boiron
Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.
Eurofins
Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.
Touax
La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.
