SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 797,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Akwel, Boiron, Eurofins...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 17/09/2025 à 17:35

(AOF) - Advicenne

La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.

Altamir

La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.

Boiron

Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.

Eurofins

Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.

Touax

La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ADVICENNE
1,2900 EUR Euronext Paris -3,01%
AKWEL
8,080 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTAMIR
28,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
BOIRON
24,5500 EUR Euronext Paris -1,80%
EUROFINS SCIENTIFIC
62,7800 EUR Euronext Paris +0,22%
TOUAX
4,8400 EUR Euronext Paris +1,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

