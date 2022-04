Akwel anticipe une progression modérée de son activité en 2022

(AOF) - Sur une place parisienne dans le vert, Akwel grappille 0,11% à 18,14 euros, après avoir dévoilé ses résultats 2021 et ses perspectives pour l’année en cours. Jugeant cette publication en demi-teinte, Midcap Partners a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 25 euros sur la valeur.

L'an dernier, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 51,2 millions d'euros, en baisse de 40,2% par rapport à 2020. De son côté, le résultat opérationnel courant est ressorti à 75,2 millions d'euros (-33,8% sur un an), laissant apparaître une marge de 8,2% (-3,9 points).

Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 922,5 millions d'euros, soit une baisse de 1,6% à données publiées. Cependant, il ressort en hausse de 2,8 % à périmètre et taux de change constants.

" En 2021, les niveaux de production de l'industrie automobile mondiale sont restés bas et en faible croissance (+2,5 %, source IHS Markit), dans un environnement toujours caractérisé par de fortes tensions sur les approvisionnements en matières premières et composants électroniques ", a expliqué le spécialiste du management des fluides et des mécanismes.

Compte tenu de ces éléments, Akwel proposera la distribution d'un dividende maintenu à 0,45 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Si le marché automobile mondial est attendu en progression en 2022, Akwel souligne que les incertitudes de production restent fortes avec des tensions qui vont se poursuivre sur les matières premières et composants et un environnement mondial inflationniste renforcé par la situation géopolitique actuelle.

Dans ce contexte, le groupe, qui n'a pas d'exposition directe à la zone Ukraine-Russie, anticipe une progression modérée de son activité, avec une rentabilité probablement encore pénalisée par le manque de visibilité sur les besoins clients, par des prix d'achats orientés à la hausse, et une difficulté à répercuter rapidement les fortes hausses de coûts de l'énergie et du transport.

Dans son modèle, Midcap Partners prévoyait un rebond de l'activité avec une progression du chiffre d'affaires de 18,6%.

A compter de 2022, Akwel également augmenter à ses investissements optimiser la compétitivité de ses sites, et se donner les moyens d'exploiter au mieux toutes les opportunités identifiées en matière de potentiel produits dans le cadre de la transition des motorisations thermiques vers l'électrique et l'hydrogène.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une recomposition du marché européen se profile

Faurecia va reprendre en deux temps l’allemand Hella pour 6,7 milliards d'euros (si 100 % sont acquis). Grâce à cette opération et aux 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, Faurecia devrait devenir le septième acteur mondial, et non plus le neuvième, sur le marché des équipements automobiles. Il se positionnera ainsi juste devant l'allemand Continental. Plusieurs restructurations devraient intervenir parmi les petites et moyennes entreprises allemandes qui n’ont pas pris le virage de l’électrique. Le concurrent de Faurecia pour la reprise de Hella, Mahle, réalise encore la moitié de son chiffre d'affaires avec les moteurs à essence et diesel. Quant au spécialiste des pots d'échappement, Eberspächer, il en dépend même à 80%. Environ 200.000 emplois seraient menacés. Continental a déjà annoncé la suppression de 13.000 emplois en Allemagne et 30.000 dans le monde.