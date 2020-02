(AOF) - Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 1, 1 milliard d'euros, en hausse de 3,7 % en données publiées et de 4,4 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe met en avant une surperformance d'environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale. La croissance est portée par les activités refroidissement, admission d'air et carburant.

Compte tenu de ses performances, Akwel a confirmé son objectif de hausse de sa rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2019, et anticipe pour 2020 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires consolidé.

Toutefois, face à un marché mondial attendu en baisse pour la troisième année consécutive, avec une évolution de la production de véhicules prévue entre -2 % et -3 % et une visibilité de plus en plus réduite, Akwel ajuste sa prévision de chiffre d'affaires 2020 et anticipe une croissance de l'ordre de +5 %.

