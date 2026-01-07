Aktis Oncology cherche à obtenir une valorisation de 945 millions de dollars et s'assure Lilly comme investisseur de référence pour l'introduction en bourse

Le développeur de médicaments contre le cancer Aktis Oncology a déclaré mercredi qu'il visait une valorisation de 945,4 millions de dollars pour son introduction en bourse, signalant une forte demande de la part des investisseurs pour la première cotation de 2026 aux États-Unis.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, a également attiré Eli Lilly LLY.N pour ancrer l'introduction en bourse, le géant pharmaceutique ayant manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur d'environ 100 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

Wall Street s'attend à ce que les introductions en bourse de biotechnologies rebondissent en 2026 après que des changements radicaux au sein de l'autorité de régulation de la santé américaine et des réductions de financement par l'administration Trump ont entravé les introductions en bourse du secteur l'année dernière.

L'initiative de Lilly s'appuie sur son partenariat avec Aktis, conclu en 2024, pour développer des produits radiopharmaceutiques ciblant les tumeurs. Dans le cadre de cet accord, Aktis a reçu un paiement initial en espèces de 60 millions de dollars ainsi qu'une prise de participation de Lilly.

Aktis, cofondée en août 2020 par l'investisseur en biotechnologie Todd Foley, développe des traitements pour une large gamme de tumeurs solides.

Son principal candidat, AKY-1189, fait l'objet d'une étude de stade précoce pour traiter certaines tumeurs solides, notamment une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal. Les données préliminaires de l'essai sont attendues pour le premier trimestre 2027.

L'entreprise vise maintenant à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars en offrant près de 17,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 16 et 18 dollars chacune. Aktis avait initialement prévu de vendre environ 11,8 millions d'actions.

Aktis Oncology sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AKTS".

J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners et TD Cowen sont les preneurs fermes de l'offre.