Akka :vers une OPA sur Data Respons

(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce son intention de lancer une offre publique d'achat recommandée en numéraire, pour acquérir la totalité du capital de Data Respons pour 48 couronnes norvégiennes par action, représentant une contrepartie totale de 366 millions d'euros. 'En ligne avec les objectifs du plan CLEAR 2022, cette opération va permettre à AKKA d'accentuer son leadership dans un marché digital global en croissance rapide, faisant ainsi basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital', explique le groupe. Basé à Oslo, Data Respons capitalise sur ses 1.400 experts en logiciel et du numérique pour servir ses clients dans les pays nordiques et en Allemagne. Il devrait générer en 2019 une croissance organique de plus de 10% et une marge EBITA d'environ 11,9% (selon le consensus).

