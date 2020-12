Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : vers un plan de restructuration en France Cercle Finance • 29/12/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Akka annonce une procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel en France, en vue d'un plan de restructuration adapté à sa charge actuelle 'dans un secteur aéronautique où la reprise ne se matérialise pas'. A ce stade les discussions portent sur la suppression d'environ 900 postes, principalement en Occitanie. Toutefois, le groupe indique continuer en parallèle de tout mettre en oeuvre pour trouver des solutions et sauvegarder ainsi un maximum d'emplois. Les coûts de restructuration associés seront comptabilisés dans les comptes annuels 2020. Le nombre de suppressions de postes n'étant pas précisément défini, il est à ce stade prématuré d'estimer le montant de ces coûts non récurrents.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -2.29%