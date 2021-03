AKKA : un nouveau patron pour l'Amérique du Nord

(AOF) - Akka, groupe de conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la

mobilité, a annoncé la nomination de Dharam Sheoran en tant que CEO d'Akka North America. Cette nomination constitue une étape importante dans la consolidation du positionnement du groupe en Amérique du Nord, une zone géographique essentielle pour l'accompagnement global de ses clients.

Dans ce rôle, il sera chargé de diriger les équipes aux États-Unis et au Canada et de poursuivre le développement de la présence du groupe en Inde, qui a été identifiée comme un pays clé pour étendre les capacités d'Akka au niveau mondial.

Dharam Sheoran se concentrera prioritairement sur l'accélération de la dynamique commerciale vers des solutions d'ingénierie et des solutions numériques à forte valeur ajoutée, afin de repositionner nos offres et d'augmenter nos marges. Il se focalisera également sur le développement de la présence du groupe dans la région.

Dharam Sheoran possède plus de quinze ans d'expérience acquise à différents postes de direction en Europe, aux États-Unis et en Inde chez Wipro Limited, une entreprise mondiale de services de technologies de l'information, de conseil et d'ingénierie.

Son dernier poste au sein de Wipro Limited était celui de Responsable mondial de la division verticale automobile. Dharam Sheoran supervisait auparavant le secteur de l'aérospatiale et de la défense et a dirigé la stratégie et les grands contrats du département Manufacturing & HiTech.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.