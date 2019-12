AKKA TECHNOLOGIES veut s'offrir le norvégien Data Respons

(AOF) - Akka Technologies a l'intention de lancer une offre publique d'achat recommandée en numéraire pour acquérir la totalité du capital du norvégien Data Respons ASA pour 48 couronnes norvégiennes par action, représentant une contrepartie totale de 3,7 milliards de couronnes (366 millions d'euros). Ce projet permet au groupe français de poursuivre et renforcer la structuration de son expertise digitale.

Data Respons est un leader du digital, avec une forte expertise dans le développement logiciel, les services R&D ainsi que les systèmes embarqués et des solutions IoT de pointe.

Le siège social de Data Respons est basé à Oslo (Norvège) et le groupe capitalise sur ses 1 400 experts en logiciel et du numérique pour servir un prestigieux portefeuille de clients dans les pays nordiques et en Allemagne.

Avec un profil financier solide, Data Respons devrait générer en 2019 une croissance organique de plus de 10% et une marge Ebita d'environ 11,9% (selon le consensus).

Selon Akka, cette transaction va donner naissance à l'acteur de solutions digitales le plus puissant, capable de capter la forte croissance des volumes et l'accélération des cadences du marché digital, entraînée par les transformations à l'œuvre dans le secteur de la mobilité et certains autres marchés verticaux.

Le groupe français rappelle que l'internet des objets (IoT), la 5G, l'IA, les logiciels embarqués, le cloud et les services mobile sont au cœur du portefeuille technologique de Data Respons et sont essentiels à l'infrastructure de la mobilité du futur, qui est en forte demande chez les clients.

En ligne avec les objectifs du plan Clear 2022, cette opération va permettre à Akka d'accentuer son leadership dans un marché digital global en croissance rapide, faisant ainsi basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital.