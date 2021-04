AKKA TECHNOLOGIES prend part au projet ferroviaire européen GearBodies

(AOF) - Akka a annoncé participert à une série de projets ferroviaires, dont le projet GearBodies. Ce dernier est un projet de recherche financé par l'UE et lancé par l'initiative Shift2Rail1 en collaboration avec Akka et 12 autres partenaires tels qu'EURNEX (Réseau d'Excellence Européen pour la Recherche Ferroviaire), UNIFE (Association Européenne de l'Industrie Ferroviaire) et CERTH (Centre de Recherche et de Technologie Hellas). Ce projet vise à ouvrir la voie à une nouvelle génération de trains efficaces et fiables sans pour autant sacrifier la capacité ou la vitesse.

La contribution d'Akka à ces projets illustre l'ambition du groupe de réduire l'empreinte écologique des infrastructures et des véhicules existants au moyen de l'innovation pour des technologies plus durables.

Le rôle principal d'Akka dans le projet GearBodies est de se concentrer sur l'amélioration des procédures de maintenance, sur le développement de technologies non destructives innovantes et sur l'optimisation des systèmes d'inspection des caisses de trains légers.