AKKA TECHNOLOGIES noue un nouveau partenariat pour le développement d'avions électriques

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les ingénieurs d'Akka contribueront au développement de plusieurs briques technologiques qui constitueront le socle du futur ERA, ainsi qu'au développement et à l'intégration du BMS (Battery Management System), équipement critique de tout avion électrique, sur l'avion Integral-E.

(AOF) - Akka Technologies, a annoncé son partenariat avec l'avionneur toulousain, Aura Aero, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places, et Intregral-E, un avion électrique de voltige. Au cours de cette collaboration de deux ans, Akka devrait mobiliser une équipe expérimentée de 40 ingénieurs issus de ses deux centres d'expertise en Ingénierie et Aviation basés à Toulouse pour fournir des capacités de R&D à Aura Aero sur une gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.