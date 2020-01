Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Technologies : lancement de l'OPA sur Data Respons Cercle Finance • 13/01/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce du projet d'acquisition du 19 décembre, Akka Technologies annonce le lancement, à la Bourse d'Oslo, d'une OPA amicale en numéraire portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons au prix de 48 couronnes norvégiennes par action. La période de l'offre commence ce 13 janvier, et se termine le 10 février 2020 à 16h30 (CET). Akka peut, à sa seule initiative, prolonger la période de l'offre (une ou plusieurs fois), mais en aucun cas au-delà du 23 mars. Le prix proposé valorise le capital social total de Data Respons à environ 3,7 milliards de couronnes sur une base entièrement diluée et représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture du 18 décembre dernier.

