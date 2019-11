Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Technologies : introduction en Bourse à Bruxelles Cercle Finance • 27/11/2019 à 08:40









(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce son introduction sur Euronext Brussels, le cabinet de conseil en ingénierie et en services R&D soulignant que 'la Belgique est (son) premier marché en Europe après la France et l'Allemagne'. 'L'établissement de notre siège mondial à Bruxelles témoigne de la solidité de notre présence européenne et de notre proximité avec les institutions de l'UE, qui jouent un rôle essentiel dans la construction du futur de la mobilité', a déclaré son CEO Mauro Ricci. 'La cotation sur Euronext Bruxelles prévue aujourd'hui devrait permettre de diversifier et d'élargir l'actionnariat du groupe, et donc d'accroître la liquidité globale de l'action', a ajouté Nicolas Valtille, group managing director.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -6.18%