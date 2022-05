AKKA Technologies : fin des publications financières

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.

A l'issue de l'offre publique de reprise, AKKA Technologies sera automatiquement radiée de la cote. Le conseil d'administration a donc décidé de ne plus publier les informations financières trimestrielles du 1er trimestre 2022.

(AOF) - Suite à l'offre publique d'achat obligatoire lancée par le Groupe Adecco sur les actions AKKA Technologies et comme déjà communiqué, le Groupe Adecco détient 96,97% des actions en circulation et 94,40% des obligations convertibles en circulation émises par AKKA. Par conséquent, une offre publique de reprise simplifiée est en cours, dont la période d'acceptation prendra fin le 11 mai 2022.

