Akka Technologies : émission d'obligations sursouscrite

(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce le succès du placement de son émission d'obligations annoncée la veille, la sursouscription et la qualité du livre d'ordres le conduisant à augmenter sa taille initialement prévue pour la porter à 175 millions d'euros. Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront émises au pair, le 4 décembre, date prévue du règlement-livraison. Leur prime de conversion initiale en action a été fixée à 35% par rapport au cours de référence de l'action de 57,2283 euros. Elles porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,5%, payable semestriellement à terme échu le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année jusqu'au 1er janvier 2025, puis un coupon variable 'Euribor six mois + 900bps' à partir du 1er juillet 2025.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +1.23%