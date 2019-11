Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Technologies : émission d'obligations perpétuelles Cercle Finance • 27/11/2019 à 08:01









(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce le lancement d'une émission d'obligations perpétuelles de rang subordonné non-sécurisé convertible en actions nouvelles et/ou existantes de l'émetteur avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette émission représente un montant nominal de 150 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant principal agrégé de 175 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option d'extension. 'L'émission proposée donnera au groupe une force de frappe équilibrée supplémentaire pour financer sa croissance future tout en diversifiant et en allongeant la maturité de son financement', explique le cabinet de conseil en ingénierie et services R&D.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -6.18%