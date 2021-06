AKKA TECHNOLOGIES convertit les avions de transport militaires en bombardiers d'eau

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

La praticabilité de ce kit est soulignée non seulement par sa facilité d'installation mais aussi par son faible coût puisqu'il ne nécessite aucune modification de l'avion et peut être retiré à tout moment. Il consiste en deux réservoirs d'eau de dix tonnes à installer sur l'avion. Transportable par n'importe quel véhicule de l'aéroport, l'installation se fait à l'aide de treuils. Une fois les réservoirs installés sur l'avion, il faut environ dix minutes pour les remplir, après quoi tout est prêt pour le décollage. Ce cycle peut être répété indéfiniment. Comme il s'agit d'une solution Plug & Play, le kit est opérationnel en moins d'une heure.

La division aéronautique d'Akka France a mis au point cette solution permettant aux avions de transport militaire équipés de portes cargo arrière d'être temporairement transformés en avions bombardiers d'eau en cas de besoin, augmentant ainsi leur taux d'utilisation et leur capacité de lutte contre les incendies aériens pour un coût minimal.

(AOF) - Akka Technologies a annoncé le déploiement d'une solution clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

