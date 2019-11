Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Technologies : confirmation des objectifs 2019 Cercle Finance • 12/11/2019 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Akka Technologies annonce ce soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 441,1 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +26,1% en données publiées et de +7,4% en pro-forma. La croissance du groupe est notamment portée par les performances en France (163 millions de revenus, +7%). S'agissant de ses perspectives, Akka Technologies confirme viser une croissance organique au moins égale à +6%, avec une marge opérationnelle courante au moins égale à 8%. A horizon 2022, le groupe réaffirme viser un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +0.53%