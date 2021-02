AKKA TECHNOLOGIES avance sur son projet Flexmove avec la création de la SICEF

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Mauro Ricci, Président Directeur-Général d'Akka Technologies a déclaré : " Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape franchie dans le projet Flexmove qui démontre que la décision d'AKKA d'affecter ses talents sur des projets de R&D internes disruptifs est créatrice de valeur. Ce projet a permis de faire monter en compétences un grand nombre d'ingénieurs sur des expertises clés pour le Groupe pour son objectif de diversification, telles la signalisation et la sécurité ferroviaire. Je suis convaincu que la société SICEF nous permettra d'accélérer le développement et le déploiement de Flexmove, tandis qu'AKKA demeure la société d'ingénierie exclusive du projet. "

Dans le cadre du protocole d'accord relatif à la création de la société SICEF, les parties sont convenues qu'Akka cèderait à SICEF le concept du projet et sa technologie, lesquels ont été valorisés à plusieurs dizaines de millions d'euros.

(AOF) - Le groupe Akka, leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité, a annoncé la création de la Société d'Ingénierie, de Construction et d'Exploitation de la Ferromobile (SICEF), qui rassemble des investisseurs initiaux dans le cadre du projet Flexmove. Flexmove est un projet de mobilité multimodale lancé en janvier 2020, centré sur un véhicule électrique qui peut être conduit comme une voiture normale sur la route, mais qui peut également circuler sur les voies ferrées grâce à une technologie "pneu à rail" spéciale.

