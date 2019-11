AKKA TECHNOLOGIES : admission en bourse sur Euronext Bruxelles

(AOF) - AKKA a annoncé son introduction sur Euronext Brussels.« La Belgique est le premier marché du Groupe en Europe après la France et l'Allemagne. Nos 1 000 ingénieurs basés en Belgique répondent aux besoins croissants du marché avec des technologies digitales de pointe pour les clients des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des sciences de la vie en Flandre et en Wallonie », a déclaré Mauro Ricci, fondateur, Président et CEO.

" L'établissement de notre siège mondial à Bruxelles témoigne également de la solidité de notre présence européenne et de notre proximité avec les institutions de l'Union Européenne, qui jouent un rôle essentiel dans la construction du futur de la mobilité ", a-t-il conclu.