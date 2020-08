Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Techno : rechute vers 16,2E de mauvais augure Cercle Finance • 07/08/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - 2020 est décidément une année très difficile pour Akka Techno qui rechute vers 16,2E et compromet sérieusement la préservation du plancher des 16,6E du 29 juillet. Une nouvelle accélération à la baisse menace de s'enclencher et l'échec sous 18E laisse planer le risque d'une décrue jusque vers 15,2E.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -4.39%