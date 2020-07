Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka techno : glisse en direction des 25E Cercle Finance • 08/07/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Essuyant la plus forte baisse du SBF120 ce matin, Akka techno glisse en direction des 25E, l'ex-support du 29 mai. S'il n'y trouve pas de soutien, il pourrait aller combler le 'gap' laissé ouvert le 26 mai au-dessus de 23,7E.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -4.42%