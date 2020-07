Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka Techno : 'gap' sous 24E, plonge jusque sous 20E Cercle Finance • 28/07/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Akka Techno publie des résultats négatifs et ouvre un 'gap' sous 24E: le titre plonge de -18%, jusque sous 20E, vers 19,7E. Le titre pourrait retracer le plancher des 18,64E du 16 mars... mais il est difficile de considérer ce niveau comme un support du fait d'un sell off où le carnet d'ordre s'est volatilité et où les prix affichés étaient 'n'importe quoi'. La principale référence demeure le creux des 21,75E du 19 mars... ce palier étant désormais lourdement enfoncé.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -19.67%