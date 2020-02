Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : 'succès' de l'offre volontaire sur Data Respons Cercle Finance • 11/02/2020 à 12:09









(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce ce jour le succès de son offre volontaire de rachat de Data Respons, avec l'obtention d'une majorité du capital à 64%. Le Groupe se dit ainsi confiant quant à l'obtention des deux tiers du capital social de Data Respons. L'offre est prolongée de deux jours supplémentaires, et finira le 12 février à 16h30, afin de permettre aux derniers actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre. 'Les managements d'AKKA et Data Respons avaient soulignés la pertinence du projet d'entreprise commun entre les deux groupes. En acceptant cette offre, les actionnaires de Data Respons ont également montré leur compréhension de ce projet', commente le groupe.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.14%