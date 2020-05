AKKA signe un partenariat avec Avianor dans la conversion de cabines passagers en cargo

(AOF) - AKKA Technologies et Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de Drakkar détient une participation majoritaire, ont annoncé la signature d'un accord de collaboration concernant la solution créée par la seconde qui permet la conversion de cabines passagers en cargo. Le groupe d'ingénierie précise que cette solution a été certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et déjà mise en oeuvre sur plusieurs avions gros porteurs.

Afin de promouvoir cette solution sur les marchés internationaux, les deux sociétés ont signé un accord-cadre visant à certifier cette solution selon les normes mondialement adoptées et reconnues de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. spécialiste en matière de MRO et modification de cabines, AKKA Technologies est l'une des rares entreprises habilitées à fournir des services de certification EASA " par délégation " pour l'industrie aéronautique et ses opérateurs.

L'accord entre AKKA et Avianor donnera également à AKKA les " droits d'utilisation " de cette solution d'ingénierie, avec l'objectif de répondre à la demande mondiale urgente pour la conversion cargo. Tandis qu'AKKA accompagnera les compagnies aériennes qui requièrent une certification EASA, Avianor continuera de soutenir les compagnies aériennes qui nécessitent la certification TCCA et fournira des kits de conversion pour les deux types de clients EASA et TCCA.

" Près de la moitié du fret aérien mondial est transporté dans les soutes d'avions commerciaux. Depuis que la pandémie COVID-19 a immobilisé la plupart des avions passagers des compagnies aériennes à travers le monde, la capacité du fret aérien mondial a chuté et le prix au kilo s'est envolé. Afin de pallier la réduction du nombre de passagers et de garder leurs flottes opérationnelles, les compagnies aériennes reconfigurent leurs avions commerciaux en " preighters " (conversion passenger-to-freighter) afin de générer des revenus ", a déclaré Charles Champion, membre du conseil d'administration d'AKKA.

AOF - EN SAVOIR PLUS