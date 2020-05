AKKA signe un nouveau partenariat avec Shark Robotics

(AOF) - AKKA Technologies et Shark Robotics, spécialiste de la conception et de la fabrication de robots terrestres, ont signé un accord de collaboration et d'accompagnement sur l'intégration de l'ensemble des systèmes embarqués. Shark Robotics fait appel au groupe de conseil en ingénierie pour développer des solutions digitales complètes et repenser l'intégration de l'ensemble des systèmes embarqués utilisés sur ses robots terrestres. Cette collaboration est amenée à suivre un plan en 3 étapes.

La première vise au recouvrement de l'indépendance de Shark Robotics sur ses logiciels pour maîtriser l'ensemble des briques logicielles permettant de fournir ses produits à ses clients. La seconde concerne l'industrialisation des logiciels embarqués et la troisième, le développement des fonctions avancées en vue d'une future mise en service.

Cette collaboration a pour vocation d'intégrer à terme les compétences et outils nécessaires au développement et à l'intégration des logiciels en interne. Akka Research, centre de recherche, développement et d'innovation interne, apporte ainsi son expertise, notamment dans le domaine de l'automatisation des robots, en reprenant les travaux menés lors du projet " AIR-COBOT ", un prototype de robot mobile collaboratif pour l'inspection automatique des avions.

