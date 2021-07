AKKA s'associe avec Teréga dans les jumeaux numériques de sites industriels

(AOF) - AKKA Technologies s'associe à Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en France et en Europe, pour promouvoir une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels, destinée à optimiser leurs performances opérationnelles, énergétiques et environnementales.

Le fournisseur de services de conseil en ingénierie et services R&D mobilise son expertise numérique en termes de Data Intelligence et son savoir-faire en IoT (Internet of Things), via son Centre d'Expertise de Niort (Deux-Sèvres), pour compléter la solution de Teréga et proposer un accompagnement " end to end " au profit de ses clients industriels pour l'extraction et la valorisation des données de production.

" Cette méthode permet de gérer des cas d'usages tels que la supervision à distance des sites industriels, la détection d'anomalies, le monitoring en temps réel des installations et l'optimisation des processus, ouvrant la voie à de nouvelles applications métiers spécifiques ", explique AKKA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.