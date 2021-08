Akka s'associe avec PFW Aerospace et Rosenbauer

(AOF) - Akka Technologies a signé d'une lettre d'intention avec PFW Aerospace GmbH, un leader mondial de l'aviation et Rosenbauer International AG, le premier fabricant mondial de matériels de lutte contre les incendies et d'interventions d'urgence, concluant un partenariat stratégique afin de commercialiser des kits de lutte contre les incendies compatibles avec divers avions cargo et pouvant être changés rapidement.

Comme annoncé en juin 2021, Akka a conçu et breveté une solution de conversion clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire équipés d'une porte cargo arrière en avions bombardiers d'eau.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.