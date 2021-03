Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : s'associe à On Device Solutions Cercle Finance • 25/03/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Akka s'associe à On Device Solutions (ODS), l'un des principaux fournisseurs de produits et services mobiles SAP. Complétant le portefeuille de solutions numériques d'Akka et son expertise en ingénierie, les produits et services SAP EAM d'ODS contribueront à positionner parfaitement l'expertise de ce partenariat pour soutenir les clients SAP sur le marché de la mobilité, indique Akka. Ce partenariat entre les deux structures vise ainsi à accélérer l'accès des clients à des solutions de mobilité couvrant de nombreux cas d'usage tels que la gestion de flottes de techniciens, la digitalisation des processus papier, la gestion des stocks de magasins ou d'entrepôts, la gestion des instructions de maintenance ou de production ou encore la digitalisation des processus d'inspection.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +0.23%