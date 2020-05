Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : retrait de Data Respons de la cote à Oslo Cercle Finance • 20/05/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Akka annonce ce soir le retrait de la cote de la bourse d'Oslo de Data Respons, dont il détient 100% du capital. 'L'acquisition de Data Respons s'inscrit dans la volonté d'Akka de renforcer ses activités digitales. L'innovation stimulée par le digital, la mobilité, l'électrification et les services d'aide à la conduite (ADAS) continueront à soutenir la demande, et l'accélération du déploiement de sa stratégie digitale permettra au Groupe d'émerger comme un acteur de premier plan de l'après-crise', commente le groupe.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.74%