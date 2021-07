AKKA renforce sa position de liquidité

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Compte tenu de la situation de liquidité du groupe, ce dernier est pleinement confiant dans sa capacité à rembourser ses échéances de dette dues en 2022, tout en tenant compte des décaissements de trésoreries qui interviendront d'ici là, et sans préjuger d'opérations de refinancement de cette dette qui pourraient intervenir d'ici là.

Ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur le coût moyen de financement du spécialiste du conseil en ingénierie et des services de R&D. Les ratios de dette nette et de covenant ne sont pas affectés par lesdites opérations.

Elles comprennent par ailleurs la signature d'un accord avec une banque européenne de premier plan, portant sur une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 75 millions (actuellement non tirée) pour une période de deux ans, avec trois options d'extension d'un an, portant potentiellement la maturité jusqu'en 2026. Les covenants associés à ce nouveau RCF sont alignés sur les contrats de RCF déjà en place.

(AOF) - AKKA Technologies a annoncé que son Conseil d'administration a approuvé des lignes de liquidité supplémentaires pour un montant total de 179,3 millions d'euros. Elles se décomposent en l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat français de 104,3 millions d'euros à sa filiale française AKKA Services, auprès de quatre grands établissements bancaires et de Bpifrance, dont le remboursement sera amorti sur quatre ans à partir de 2022.

