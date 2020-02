Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : reconnu Top Employer 2020 en France et en Belgique Cercle Finance • 24/02/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Akka annonce recevoir la certification Top Employer 2020 pour la cinquième année consécutive en France, en reconnaissance de sa politique de ressources humaines, ainsi que la certification Top Employer 2020 pour la seconde fois en Belgique, où l'entreprise est basée. En France, l'entreprise a prévu de créer 3.000 nouveaux emplois cette année, sur des postes de cadres et d'ingénieurs principalement. En Belgique, elle ambitionne de recruter 350 cadres et ingénieurs ainsi que 100 'AKKAdémiciens', diplômés de son 'AKKADEMY'.

