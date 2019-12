Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : profite d'un nouveau rebond, l'avis des analystes Cercle Finance • 20/12/2019 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le titre affiche encore un gain de près de 2% aujourd'hui après un bond de plus de 4% hier. Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme son récent conseil d'achat sur l'action du groupe de R&D externalisée Akka Technologies, après l'annonce de l'OPA sur le norvégien Data Respons. L'objectif est maintenu à 69 euros. 'Cette opération va renforcer le groupe sur le segment à forte croissance des Systèmes embarqués, notamment en Allemagne où il est de plus en plus crucial. Il rend également atteignables les ambitieux objectifs du plan CLEAR.2022', relèvent les spécialistes. Le caractère 'significativement relutif' de l'opération est également mis en avant. Le bureau d'études Midcap Partners confirme également son conseil d'achat sur l'action. La cible demeure maintenue à 75 euros. Estimant qu'il s'agit d'une 'acquisition très structurante', les analystes ajoutent que l'opération 'donnera naissance à l'acteur le plus puissant du digital & du software', marché porteur à la forte croissance. Midcap Partners insiste aussi que la création de valeur, les relutions envisagées compensant 'largement' la récente émission d'obligations convertibles. ' Dans cette situation où l'intégration et les synergies restent à exécuter nous restons à Neutre ' indique Oddo. Le bureau d'études confirme son objectif de 61 E. Le bureau d'analyses estime que l'acquisition de Data Respons est plutôt une bonne surprise qui se paie toutefois au prix fort. Oddo souligne la qualité et la complémentarité en termes d'expertise et de géographie.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.06%