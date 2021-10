Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : présente un avion entièrement électrique à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Akka dévoile Green&Fly, un avion entièrement électrique à hydrogène, dont le design disruptif s'articule autour d'une forme d'aile rhomboédrique. Conçu pour transporter jusqu'à 30 passagers pour une autonomie de 500 km, il s'agit d'un concept zéro-émission pour des vols à échelle régionale. Green&Fly associe les dernières technologies et explore différentes configurations pour optimiser les performances aérodynamiques et la consommation énergétique de l'avion, améliorant ainsi son potentiel d'électrification.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -0.04%