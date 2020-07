Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : plongeon après un point d'activité Cercle Finance • 28/07/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Akka Technologies plonge de 19% au lendemain d'une publication du CA de deuxième trimestre 'en-dessous d'estimations déjà très basses, en recul de -31,4% en organique', selon Invest Securities qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente'. Ajoutant que le groupe a annoncé un EBITA négatif au premier semestre et des coûts exceptionnels de 50 millions d'euros, l'analyste considère que 'la situation financière apparait très difficile' après cette publication. Aussi, le bureau d'études intègre une augmentation de capital de 150 millions d'euros, à 20 euros par action, à son modèle pour le cabinet de conseil en ingénierie et en services R&D, et ramène son objectif de cours sur le titre de 26 à 19 euros.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -18.01%