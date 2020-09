Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : participation au projet 5GMETA Cercle Finance • 24/09/2020 à 08:07









(CercleFinance.com) - Akka annonce sa participation au projet 5GMETA, qui 'permettra d'étendre les fonctions du réseau 5G afin de fournir les données nécessaires à des services innovants et d'aider avec succès le déploiement d'applications de mobilité connectées et automatisées'. 5GMETA est un consortium de 11 partenaires de quatre pays différents, d'une durée de trois ans et bénéficiant d'une contribution financière totale de l'UE de près de 4,7 millions d'euros, dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020. 'Les experts d'Akka joueront un rôle de premier plan dans la conception de l'architecture de 5GMETA, la gestion des données, la confidentialité et la sécurité ainsi que les différents éléments constitutifs de la 5G', explique Pierre Lion, directeur d'Akka Research.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -5.05%