Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : nomme un nouveau directeur général en Amérique du Nord Cercle Finance • 10/03/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Akka annonce la nomination de Dharam Sheoran en tant que directeur général d'Akka North America. Dharam Sheoran possède plus de quinze ans d'expérience du management dans le secteur des services technologiques et d'ingénierie, notamment acquise à différents postes de direction en Europe, aux États-Unis et en Inde chez Wipro Limited. 'Son expérience de leadership riche et ses connaissances approfondies des marchés américains de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et de la HiTech seront des atouts majeurs pour renforcer le positionnement d'Akka en Amérique du Nord', fait savoir Akka dans son communiqué.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.03%