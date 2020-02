Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : le projet d'acquisition de Data Respons avance Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Akka Technologies annonce ce jour l'approbation du projet d'acquisition de Data Respons par l'Autorité de Concurrence Fédérale allemande. 'Suite à cette décision des autorités allemandes, la seule condition à la réalisation de l'Offre est l'obtention de 90% du capital social émis et en circulation de Data Respons. Sous réserve que ce niveau soit atteint ou non et sous réserve d'aucune autre condition suspensive, l'Offre devrait donc être finalisée d'ici la fin de la période d'Offre', précise Akka. La période de l'offre expire le 10 février 2020, sous réserve d'une prolongation de la période qui ne pourra pas aller au-delà du 23 mars.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -0.94%