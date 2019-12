Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : l'OPA sur Data Respons bien accueillie en Bourse Cercle Finance • 19/12/2019 à 17:15









(CercleFinance.com) - Après avoir ricoché, au début du mois, sur les 53 euros, l'action Akka Technologies cote maintenant 10 euros de plus. Alors que le SBF 120 est quasi stable depuis fin novembre, l'action a pris 13% sur un projet d'acquisition salué par le marché. Ce matin en effet, le spécialiste de la R&D externalisée a annoncé qu'il va lancer une OPA recommandée en cash sur le groupe norvégien Data Respons, coté à Oslo. Le cours proposé (48 couronnes) correspond à une prime instantanée de 20% et valorise le capital de la cible 366 millions d'euros, sachant qu'à la Bourse de Paris, Akka 'pèse' près de 1,3 milliard. Data Respons est un acteur dynamique dont la croissance organique dépasse les 10%, et Akka estime que l'opération sera relutive de 10% sur son bénéfice par action 2020 avant synergies, et de 20% après. Après l'opération, le groupe qui a récemment levé des convertibles estime que son gearing, quoi qu'élevé, demeurera inférieur à 1,5 fois les fonds propres. 'Data Respons est décrit comme un 'pure player' du digital, disposant d'une expertise forte dans le développement logiciel, les services R&D, les systèmes embarqués et les solutions IoT' (l'Internet des objets), soulignent les analystes d'Invest Securities. Présente essentiellement en Scandinavie, et à hauteur de 30% environ de son CA en Allemagne, la cible compte ses clients dans les secteurs de l'automobile (36%), des télécoms et des médias (18%), de l'industrie (14%)... Et Invest Securities d'analyser : 'Si cette acquisition pourrait faire penser au rachat d'Aricent par Altran, le mix clients est toutefois bien différent. Avec cette acquisition, Akka renforce son positionnement au sein du secteur Auto, notamment sur les problématiques liées à l'électrification, la voiture autonome et la connectivité' Pour le bureau d'études Portzamparc, le prix est jugé 'élevé en première approche'. Cela étant, 'cette opération (...) semble intéressante sur le plan stratégique, permettant au groupe de renforcer significativement son offre dans les pays nordiques', ajoutent les spécialistes, qui ce matin l'heure conseillaient de renforcer la ligne en visant 71,5 euros.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +4.46%