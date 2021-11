Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : hausse de 4,8% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Akkapublie ce soir un chiffre d'affaires de 371,8 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt. 'Cette dynamique positive se poursuit dans toutes les Business Units, qui ont toutes enregistré une croissance organique, à l'exception de la BU Amérique du Nord, où le repositionnement de l'activité vers des solutions d'ingénierie à plus forte marge continue de prévaloir', note la société. Dans ces conditions, Akka précise que le schéma de redressement défini par le Groupe visant à rétablir la rentabilité avant la croissance est 'en bonne voie'.La société anticipe ainsi une croissance à deux chiffres au 4e trimestre par rapport au 4e trimestre 2020. Akka confirme ses perspectives précédemment communiquées en termes de coûts et de bénéfices attendus du plan de transformation et vise une croissance à un chiffre (du bas à milieu de fourchette) de son CA annuel.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -0.04%