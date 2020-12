Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : feu vert à l'augmentation de capital réservée Cercle Finance • 24/12/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Akka annonce avoir reçu les autorisations réglementaires pour son augmentation de capital réservée de 200 millions d'euros. Son conseil d'administration se réunira le 30 décembre pour procéder à l'opération et permettre sa finalisation avant fin 2020. Ainsi, 8.888.889 actions seront émises, correspondant à 39,8% du capital existant, à un prix d'émission de 22,50 euros par action. Ces actions nouvelles seront admises à la négociation sur Euronext Paris et Bruxelles. Cette augmentation de capital réservée sera souscrite à hauteur de 150 millions d'euros par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), pilier du groupe d'investissement Frère, et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +0.19%