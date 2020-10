Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : en recul avec son CA du 3e trimestre Cercle Finance • 30/10/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - Akka Technologies recule de près de 3% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 351 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 20,4% en données publiées et de 28,9% en organique, en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires des activités historiques a augmenté en organique de 1,2% par rapport au deuxième trimestre, tandis que Data Respons a enregistré une baisse séquentielle de ses ventes de 10,3% en raison du report de certaines livraisons de solutions. Akka estime que son activité du quatrième trimestre devrait s'améliorer dans son ensemble par rapport au troisième 'mais dans une moindre mesure qu'initialement escomptée en raison des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire'.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +0.99%