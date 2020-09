Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : en recul avec des propos d'analyste Cercle Finance • 15/09/2020 à 12:51









(CercleFinance.com) - Akka Technologies recule de près de 2% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'alléger' avec un objectif de cours ajusté de 16,2 à 16,4 euros, 'dans l'attente de l'assainissement du bilan et d'une meilleure visibilité sur l'activité'. 'L'évolution de l'activité du groupe est extrêmement difficile à prévoir sur les 6-12 prochains mois, d'autant que la résurgence de cas de Covid en Europe ne plaide pas en faveur d'un redémarrage rapide dans l'aéronautique', prévient-il en effet.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.53%