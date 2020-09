Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : en pertes au 1er semestre avec la Covid-19 Cercle Finance • 10/09/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Akka publie une perte nette consolidée de 57,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre un bénéfice de 26,3 millions un an auparavant, et une perte opérationnelle de 66,1 millions, à comparer à un profit de 45,1 millions. Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D a enregistré un chiffre d'affaires de 778 millions d'euros, en baisse de 12,7% (-20,3% en organique), pénalisé par les effets négatifs de la crise de la Covid-19 sur la demande et par les mesures de confinement. 'Alors que les tendances observées depuis la fin du confinement se confirment, Akka est désormais en bonne position pour être rentable dès le second semestre et pour l'année pleine 2020', estime son PDG Mauro Ricci.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris 0.00%