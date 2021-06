Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : contrat d'1 ME avec 'un opérateur majeur des Télécoms' Cercle Finance • 23/06/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - AKKA Technologies annonce ce soir avoir remporté un contrat d'une valeur de un million d'euros avec 'l'un des grands opérateurs Télécoms', pour l'assister dans la migration du système applicatif Référentiel du parc des Clients Entreprises (RCE), d'un serveur obsolète vers un serveur de dernière génération, le JBoss (WildFly)/JBPM. Dans le cadre de cette migration majeure, le client devra conserver une disponibilité totale du service 24h/24 et 7 jours/7, tout en profitant de la même performance globale. Afin de maintenir les services pour les utilisateurs, des migrations seront lancées, fonctionnalité par fonctionnalité, vers une nouvelle architecture cible compatible avec l'ancienne architecture, indique AKKA Technologies. L'idée est de ne plus avoir d'applications basées sur l'ancienne technologie à compter du 31 mars 2022.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.15%