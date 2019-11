AKKA confirme ses objectifs 2019 et 2022

(AOF) - Akka Technologies a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 441,1 millions d'euros, en hausse de 26,1 %. En pro-forma, la progression ressort à 7,4 % grâce à une activité soutenue en France (+7 % en pro-forma). La croissance en Allemagne ressort à 2,5 %, conforme aux attentes du groupe. Sur neuf mois, le chiffres a grimpé de 25,5 % à 1,3 milliard. En pro-forma, la croissance s'établit à 7,7 %. Le groupe reste confiant dans ses perspectives d'activité malgré un contexte économique contrasté.

La société a AINSI confirmé ses objectifs 2019 et 2022. Elle table cette année une croissance interne d'au moins 6 %, une marge opérationnelle d'au moins 8 % et un free cash flow de plus de 5 %.

En 2022, Akka anticipe un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et 150 millions d'euros de free cash flow.