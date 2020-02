Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : confirmation des objectifs 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Akka affiche un chiffre d'affaires 2019 en progression de +6,3% en proforma à 1,8 milliards d'euros. Cette croissance s'est avérée supérieure aux attentes. L'activité a progressé à la fois en France (+5,8%), en Allemagne (+1,6%), en Amérique du nord (+17,6%) et à l'international (+5,8%). Dans ces conditions, le groupe confirme ses perspectives pour 2019, avec notamment une croissance organique supérieure à +6%, et une marge opérationnelle courante supérieure à +8%.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.13%