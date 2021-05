Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : baisse organique du CA de 16.4% au 1er trimestre Cercle Finance • 06/05/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce un chiffre d'affaires de 385.2ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une croissance organique de -16.4% par rapport au 1er trimestre 2020. L'activité est notamment tirée vers le bas en Allemagne (-21.6%), en Amérique du Nord (-20.8%) et en France (-19.4%). Akka précise toutefois que la dynamique commerciale du 1er trimestre a permis de réaliser une croissance séquentielle de son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre consécutif, une dynamique qui devrait se poursuivre, conduisant à une croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe dès le 2e trimestre, par rapport au 2e trimestre 2020, estime la société. Enfin, Akka souligne que ' l'accent mis sur la diversification porte ses fruits ', avec une croissance séquentielle des secteurs hors mobilité de plus de 10%.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris +6.91%