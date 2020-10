Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akka : augmentation de capital réservée Cercle Finance • 06/10/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce que son conseil d'administration a approuvé ce lundi la mise en oeuvre d'une augmentation de capital réservée sous le régime du capital autorisé d'un montant de 200 millions d'euros. Cette levée de fonds sera souscrite à hauteur de 150 millions par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50 euros par action, prime d'émission incluse. Ce prix de souscription extériorise une prime de 43% par rapport au cours de clôture du 5 octobre. L'augmentation de capital entraînera l'émission de 8.888.889 actions. Il est à ce stade anticipé que l'opération soit réalisée d'ici la fin de l'exercice 2020.

Valeurs associées AKKA TECHNOLOGIES Euronext Paris 0.00%