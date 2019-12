AKKA annonce un programme de rachat d'actions

(AOF) - Akka rappelle avoir levé, la semaine dernière, 175 millions d'euros qui lui donnent une force de frappe supplémentaire et une liberté d'actions complète pour financer l'accélération de sa croissance en 2020. A la suite de cette opération, et comme décidé par le Conseil d'administration du 13 novembre 2019, le groupe de conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité lance un programme de rachat d'actions "bénéficiant ainsi de la baisse technique et prévisible du cours de l'action consécutif à cette opération de financement".

Les achats seront effectués au cours des six prochains mois aux conditions de marché et porteront sur un nombre pouvant aller jusqu'à 250 000 actions, représentant environ 1,2 % du capital social du groupe, et à un prix ne pouvant dépasser 75 euros par action.

Ce programme a quatre objectifs. Il permettra de consentir des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la société, leur proposer d'acquérir des actions, ou leur attribuer des actions gratuites. Il permettra aussi d'attribuer des actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion du groupe.

Les actions pourront par ailleurs être remises en paiement ou en échange dans le cadre de la réalisation d'opérations éventuelles de croissance externe.

Enfin ce programme permettra d'attribuer des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes de la société.