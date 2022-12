Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aker Solutions: projet d'électrification de plateforme information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Aker Solutions annonce avoir signé une lettre d'intention (LOI) avec OKEA pour le projet d'électrification de Draugen, au large de la Norvège.



Le projet prévoit des modifications majeures de la plate-forme existante pour lui permettre de recevoir un câble d'alimentation électrique depuis le quai.



Ce projet devrait permettre remplacer la production d'électricité à partir de turbines à gaz qui était sur la plate-forme et de réduire les émissions de CO2 d'environ 200 000 tonnes par an.



Aker Solutions s'attend à ce que la cette lettre d'intention aboutisse sur un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) au cours de la première trimestre 2023, avec des commandes comprises entre 2,5 et 4 milliards de couronnes norvégiennes (soit entre 240 et 380 millions d'euros environ).





